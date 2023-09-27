AB: Türkiye'yi göç konusunda desteklemeye devam edeceğiz Avrupa Birliği, Türkiye'yi "ev sahipliği yaptığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla" ilgili desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

AA

Avrupa'nın gündeminde Türkiye ile göç mutabakatı var.

Avrupa Birliği'nin Türkiye ile geliştirilecek ilişkilere önem atfettiği açıklamaları sürüyor.

AB Komisyonu'ndan, "Birliğin Türkiye'ye, ağırladığı mülteciler ve ev sahibi topluluklarla ilgili verdiği desteğe" ilişkin olarak her sene hazırlanan raporların yedincisinin yayınlanması nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

Kilit konulara önem verildi

Açıklamada, Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, sosyo-ekonomik destek, belediye altyapısı ve sınır yönetiminin güçlendirilmesi gibi kilit alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtildi.

"Türkiye'yi göç konusunda desteklemeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin "dünyadaki en büyük mülteci topluluğunu ağırlayan ülke olmaya ve onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli çabalar göstermeye devam ettiği" ifade edilen açıklamada, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'nin şu sözlerine yer verildi:

AB, Türkiye'deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yanında olmaya devam edecek. Komisyon, üye ülkelere, sahadaki mevcut gerçeklere uygun, istikrar ve güvenliğe büyük bir yatırım olarak 2023 sonrasında da destek seferber etmeyi sürdürmeleri yönünde bir teklifte bulundu. Umarım üye ülkeler arasında konuyla ilgili görüşmeler hızla sonuçlandırılır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)