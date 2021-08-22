AB uyumlu sağlık pasaportu nasıl alınır? HES AB uyumlu sağlık pasaportu alma işlemi

Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Avrupa Birliği (AB) uyumlu sağlık pasaportu butonu ekledi. Peki AB uyumlu sağlık pasaportu nasıl alınır? HES AB uyumlu sağlık pasaportu alma ekranı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması yeni özelliklerle güncellenmeye devam ediyor.

Bu mobil uygulama, insanları bilgilendirerek salgın sırasındaki riski minimum seviyeye indirmeyi hedefliyor

HES uygulaması, son güncellemeyle birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerde geçerli olan AB uyumlu sağlık pasaportu özelliğini aktif hale getirdi.

Uygulamanın en güncel sürümüyle bu yeniliğe erişim sağlanabiliyor. Peki AB uyumlu sağlık pasaportu nasıl alınır? İşte Hayat Eve Sığar (HES) AB uyumlu sağlık pasaportu alma ekranı...

AB UYUMLU SAĞLIK PASAPORTU NASIL ALINIR?

Uygulama, ülke içinde ve ülkeler arası seyahatlerde aşı, bağışıklık ve diğer sağlık bilgilerinin ülke otoriteleri ve hava yolları firmalarıyla paylaşılmasına olanak tanıyor. Özellikle aşı gerektiren ülkelere seyahat edecek kişiler için büyük kolaylık sağlıyor.

HES uygulamasının soldaki menüsü üzerinden AB uyumlu sağlık pasaportu seçeneğine tıklayıp HealthPass uygulamasını yüklemek gerekiyor.

Sol menüden erişilebilen yeni seçenek, yine Sağlık Bakanlığı tarafından tasarlanan HealthPass uygulamasına yönlendirme yapıyor.

HealthPass telefona yüklendikten sonra ilgili talimatlar uygulanarak Dijital Sağlık Sertifikası oluşturulabiliyor.