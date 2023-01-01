Abant'ta yeni yıl yoğunluğu yaşandı

Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Abant Gölü Milli Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Yılbaşının hafta sonuna denk gelmesini fırsat bilen vatandaşlar tatil bölgelerine yoğunluk oluşturdu.

Kar yağışının gecikmesiyle Uludağ'da beklenen yoğunluk oluşmazken vatandaşlar Bolu'ya akın etti.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Piknik yapıldı

Konaklamak ve günübirlik tatil için parka gelenler, göl çevresinde piknik yaptı.

Araç yoğunluğu yaşandı

Bir bölümü karla kaplı olan milli parkın girişi ile göl çevresinde ziyaretçiler nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.