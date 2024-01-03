ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ahmet Davutoğlu ile görüştü ABB Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Genel Merkez’de buluştu.

DHA

Türkiye, yerel seçim atmosferine girdi.

Adaylığı kesinleşen isimler, kampanyalarına başladı.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara için yeniden CHP adayı oldu.

Yavaş, seçimlere 88 gün kala temaslarına devam ediyor.

İlk ziyaretini Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'a gerçekleştiren ABB Başkanı Yavaş'ın ikinci durağı Gelecek Partisi oldu.

İkinci ziyaretini Ahmet Davutoğlu'na yaptı

Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)