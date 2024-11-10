ABB, Ebru Gündeş konserinin maliyetini açıkladı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi​'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ebru Gündeş​'e 69 milyon lira ödeme yaptığı iddiası CHP​'yi karıştırdı.

Genel Başkan Özgür Özel'in "Olmamalıydı" tepkisi sonrası Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş iddiaların incelendiğini duyurmuştu.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yeni bir açıklama geldi.

Aradan geçen bir haftanın ardından Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası üzerine sosyal medya uygulaması X üzerinden açıklama yaparak, konserin maliyetini açıkladı.

"NET RAKAM 69 MİLYON DEĞİL, 44 MİLYON 937 BİN 117 LİRA"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Gündeş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil “KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır.



Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız