ABB'den, Ankapark işletmecisi için suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci şirket hakkında 'hileli iflas' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Ankara'da uzun süredir devam eden dava sonucu Ankapark, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredildi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi içindeki Akapark'ın işletmecisinin tahliyesine karar verildi.

DHA'nın haberine göre kararın ardından ABB bir adım daha atarak işletmeci hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur"

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankapark ihalesini alan işletmeci hakkında 'hileli iflas' sebebiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Ankapark'ın ABB'ye teslim edilmesine kadar geçen süreçte çürümesine göz yuman ve kamu zararına sebebiyet veren tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği tüm süreci kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Anket devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, atıl durumda bulunan Ankapark'ı devralmak için açtığı tahliye davasında Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine karar vermişti.

Tahliye kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankapark'ın nasıl kullanılacağı ile ilgili anket başlatılmıştı.