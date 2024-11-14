ABB'nin ardından İBB'ye de konser ve etkinlikler için soruşturma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere yönelik usulsüz harcamalar üzerine resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın, belediyenin yanı sıra ilçe belediyelerini de kapsadığı belirtilmişti.
İBB'YE USULSÜZ HARCAMA SORUŞTURMASI
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından İBB'ye de usulsüz harcama soruşturması başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Çeşitli haber siteleri ve sosyal paylaşım platformlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır”
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