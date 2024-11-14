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ABB'nin ardından İBB'ye de konser ve etkinlikler için soruşturma kararı

ABB'nin ardından İBB'ye de konser ve etkinlikler için soruşturma kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili olarak resen soruşturma başlattı.