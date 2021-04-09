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- ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek
ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.
- DHA
- 09.04.2021 - 13:59
- Güncelleme : 09.04.2021 - 15:08
Ukrayna ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilim yükseliyor.
Birçok ülke yaptıkları açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, ABD olaya savaş gemileriyle müdahil oldu.
ABD, 2 savaş gemisini Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Gemilerin geçişi için bildirim yapıldı.
Gemilerin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı bildirildi.
4 MAYIS'A KADAR KALACAK
Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında,"Tarafımıza Montrö Sozlesmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar." denildi.
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