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    ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek

    ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek

    Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.
    • DHA
    • 09.04.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 15:08
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    Ukrayna ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilim yükseliyor.

    Birçok ülke yaptıkları açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, ABD olaya savaş gemileriyle müdahil oldu.

    ABD, 2 savaş gemisini Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Gemilerin geçişi için bildirim yapıldı.

    Gemilerin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı bildirildi.

    4 MAYIS'A KADAR KALACAK

    Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında,"Tarafımıza Montrö Sozlesmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar." denildi.

    ABD 2 savaş gemisini Karadeniz e gönderecek #1

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