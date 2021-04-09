ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderecek

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı.

Ukrayna ile Rusya arasında son günlerde yaşanan gerilim yükseliyor.

Birçok ülke yaptıkları açıklamalarla tansiyonu yükseltirken, ABD olaya savaş gemileriyle müdahil oldu.

ABD, 2 savaş gemisini Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Gemilerin geçişi için bildirim yapıldı.

Gemilerin Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e geçiş yapacağı bildirildi.

4 MAYIS'A KADAR KALACAK

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamasında,"Tarafımıza Montrö Sozlesmesine uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı. Gemiler 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacaklar." denildi.

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