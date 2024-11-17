ABD, Amerikan silahlarını Rus topraklarında kullanması için Ukrayna'ya izin verdi

AA & Ensonhaber

Ukrayna ile Rusya arasında 2 yıldan fazladır devam eden savaşta Rusya üstünlüğü yeniden ele geçirirken, ABD'de Trump'ın yeniden başkan seçildikten sonra "savaşları bitireceğim" sözleri, bölgede olumlu karşılandı.

Ancak Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, mevcut başkan Joe Biden'ın görevi devretmeden hemen önce Ukrayna için aldığı karar, ipleri iyice gerebilir.

ABD, UKRAYNA'YA RUSYA'DA SİLAH KULLANMA İZNİ VERDİ

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya ilişkin yeni bir adım attı. Bu adım kapsamında, ABD hükümeti, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya getirilmesinin ardından, Kiev'e Rusya topraklarında uzun menzilli Amerikan silahlarını kullanma izni verdi.

10 BİN KUZEY KORE ASKERİNE, ABD'DEN "FÜZELİ" YANIT

ABD, Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli taktik füze sistemlerinin (ATACMS), sınırlı bir şekilde Rusya'daki hedeflere karşı kullanılmasına onay verdi. WP'ye açıklama yapan yetkililer, bu politika değişikliğinin etkili olmasında, yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'ya karşı savaşa katılmak üzere Rusya'nın Kursk bölgesine sevk edilmesinin belirleyici olduğunu belirtti.

BİDEN'DAN TRUMP'IN "SAVAŞI BİTİRECEĞİM" SÖZÜNÜ BALTALAYAN ADIM

Uzun zamandır Ukrayna'nın talep ettiği ancak ABD yönetiminin bugüne kadar onay vermediği bu karar, Biden yönetiminin, seçimlerde kaybetmesinin ardından, Donald Trump’ın Beyaz Saray’a yeniden gelmesinden önce verdiği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Trump, başkanlık görevine başladığında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için adımlar atacağını ve savaşın uzamamasını istediğini belirtmişti.