ABD Anayasası'nın kopyasına 9 milyon dolar

DHA

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Anayasası kopyası iki yıl önce Kuzey Karolina valisi olan Samuel Johnston’a ait bir çiftlikte bulundu.

Kopya, 1787 yılında Anayasa Konvansiyonu sırasında basılan belgelerden biri.

TARİHİN EN ÖNEMLİ SİYASİ BELGESİ

ABD hükümetinin kurucu belgesi olan Anayasa’nın bu kopyası, tarihin en önemli siyasi belgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünyada sadece sekiz tane olduğu bilinen bu kopyalardan yedisi kamu mülkiyetinde.

7 DAKİKADA SATILDI

ABD merkezli Brunk Müzayede evinin organize ettiği açık artırmayla satılan kopya 7 dakikada 9 milyon dolara satıldı.