ABD Ankara Büyükelçiliği'nden şehitler için başsağlığı paylaşımı: Türkiye'nin yanındayız ABD Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı. Mesajda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye bugün şehitlerine ağlıyor...

12 kahraman askerimiz, PKK’lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştü.

Şehit haberlerinin ardından dünyanın dört yanında Türkiye'ye başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor.

ABD'den başsağlığı mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 12 şehit asker için taziye mesajı paylaştı.

"Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

Şehit olan askerlerimiz için başsağlığı dilenen mesajda "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.

ABD'den teröre yardım

ABD Büyükelçiliği, terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız mesajı vermesine rağmen gerçekler böyle değil.

Terör örgütü PKK'nın yanında olduğunu açık açık ifade eden ABD, terör örgütüne maddi ve askeri yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

ABD, PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor ve silah yardımında bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi, ABD Senatosu'nun ardından 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesini onayladı.

PKK'ya 156 milyon dolar fon

Onaylanan bütçeden ise terör örgütüne ayrılan pay dikkat çekti.

2024 savunma bütçesinde PKK/YPG'nin kullandığı fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.

DEAŞ'la mücadele bahane edildi

Terör örgütüne ayrılan fonun "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği bahaneleri üretildi.