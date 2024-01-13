ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye taziye mesajı: Terörle mücadelede yanınızdayız Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde de teröristlerle sıkça çatışmaya giriliyor.

Son olarak dün üst bölgeye sızmaya çalışan teröristler kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

Türkiye'ye taziye mesajları

Çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit düşerken 20 terörist de öldürüldü ve örgüte ait 29 nokta imha edildi.

Şehit haberlerinin ardından dünyanın dört yanında Türkiye'ye başsağlığı mesajları gelmeye başladı.

"Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız"

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği de şehitler için taziye mesajı yayınladı.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız.

Teröristlere eğitim veriyor

Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan ABD, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor.

Terör örgütü PKK'ya silah ve para kaynağını sürdüren ABD, desteğini ise gizlemiyor.

Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor.

Fon ayrıldı

ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı.

PKK/YPG'nin kullandığı fon 156 milyon dolar olarak belirlendi.