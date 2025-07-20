ABD anlaşmayı duyurdu: Terör örgütü SDG tasfiye oluyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile görüşme gerçekleştirdi.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Barrack'ın Şahin ile bir araya gelerek Suriye'deki mevcut durumu ve atılması gereken acil adımları ele aldığı bildirildi.

"TARAFLAR BİRLİĞİN ZAMANININ GELDİĞİ KONUSUNDA MUTABIK KALDI"

Paylaşımda, "Tüm Suriyeliler için barışçıl, müreffeh, kapsayıcı ve istikrarlı bir gelecek için birleşik bir Suriye'ye entegrasyon yolunda atılacak pratik adımlar da ele alındı. Taraflar birliğin zamanının geldiği konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

13 Temmuz'da Tom Barrack, Ferhad Abdi Şahin ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da üçlü bir toplantı gerçekleştirmişti.