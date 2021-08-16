- Haberler
- Gündem Haberleri
- ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti
ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti
Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesinin ardından havaalanında kaos yaşanırken, ABD'nin köpek askerleri bölgeden özel uçakla çıkartıldı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2021 - 18:56
- Güncelleme : 16.08.2021 - 19:18
Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil'de tam bir kaos yaşanıyor.
Bölgede NATO birliği kapsamında faaliyet gösteren ülkeler bir bir ülkeden ayrılırken, Başkent'teki havalimanında izdiham oluştu.
ABD, KÖPEK ASKERLERİNİ TAHLİYE ETTİ
Kabil Havalimanı'nda izdiham sürerken, ABD silahlı kuvvetlerine bağlı köpek askerler bölgeden özel uçaklarla tahliye edildi.
ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti VİDEO
HAVAALANINDAKİ İNSANLAR UÇAKLARA BİNMEYE ÇALIŞIYOR
Öte yandan bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü.
Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi
Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi