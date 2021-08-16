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    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti

    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti

    Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesinin ardından havaalanında kaos yaşanırken, ABD'nin köpek askerleri bölgeden özel uçakla çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 19:18
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    Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Kabil'de tam bir kaos yaşanıyor.

    Bölgede NATO birliği kapsamında faaliyet gösteren ülkeler bir bir ülkeden ayrılırken, Başkent'teki havalimanında izdiham oluştu.

    ABD, KÖPEK ASKERLERİNİ TAHLİYE ETTİ

    Kabil Havalimanı'nda izdiham sürerken, ABD silahlı kuvvetlerine bağlı köpek askerler bölgeden özel uçaklarla tahliye edildi.

    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti VİDEO

    HAVAALANINDAKİ İNSANLAR UÇAKLARA BİNMEYE ÇALIŞIYOR

    Öte yandan bölgeden Afganların ABD'ye ait uçaklara binmeye çalıştığı görüntüler gelmeye devam ederken, ABD ordusuna bağlı köpeklerin tahliyesinin uçaklar aracılığıyla 'güvenli bir şekilde' gerçekleştirildiği görüldü.

    Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi

    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti #1

    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti #2

    Kabil'de uçağa tutunmaya çalışan Afganlar görüntülendi

    ABD, asker köpeklerini uçakla tahliye etti #3

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