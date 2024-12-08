ABD basınından iddia: ABD yönetimi Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inanıyor

AA

ABD medyası, Başkan Joe Biden yönetiminin Suriye'de rejim karşıtı grupların hızlı ilerleyişini yakından takip ettiğini, Beşşar Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine inandıklarını iddia etti.

"İHTİMALİ YÜKSEK SENARYO"

CNN'in Biden yönetiminden yetkililere dayandırdığı habere göre, henüz resmi bir değerlendirme olmadığına işaret edildi.

Buna rağmen ABD yönetiminde Esed rejiminin bir kaç gün içinde düşeceğine ilişkin görüşün "ihtimali yüksek senaryo" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Bir yetkili "Muhtemelen gelecek hafta sonu Esed rejiminin hiçbir gücü kalmamış olacak." değerlendirmesinde bulunurken, başka yetkili ise muhaliflerin başarısında Esed güçlerinin savaşmadan kaçmasının da rol oynadığını iddia etti.

ESED'İN ABD'DEN YARDIM İSTEDİĞİ İDDİASI

Bloomberg'de yer alan diğer haberde ise Esed rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla ABD'ye teklif göndererek muhaliflerin ilerlemesini engellemesini talep ettiği iddia edildi.

Buna göre, Esed, ABD'nin yardımı karşılığında İran bağlantılı tüm "militan gruplarla" bağlantısını keseceğini ifade etti.

Esed'in aynı zamanda ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı etkilemesi için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a da ulaştığı belirtilirken, Esed'in Suriye'nin Hristiyan azınlığının tehlikede olduğunu öne sürdüğü iddia edildi.