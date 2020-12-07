ABD Başkan Yardımcısı Harris, ekibinde Türkiye ile ilgili isimlere yer veriyor

ABD Başkan Yardımcısı Harris, ekibinde Türkiye ile ilgili isimlere yer veriyor

Ekibinde daha biri Türk kökenli iki kadın adayla çalışacağını açıklayan Kamala Harris'in Türkiye bağlantılı isimlerle çalışacak olması geniş yankı uyandırdı.

ABD’de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’ın sağ kolu olarak Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan 56 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde bir ilke imza atarak başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın ve siyahi politikacı oldu.

TÜRKİYE BAĞLANTILI İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Oldukça güçlü bir isim olan Harris’in, 78 yaşındaki Biden’ın yaşlılık ve hastalık dolayısıyla başkanlık koltuğunda uzun süre oturamayacak olabilmesi nedeniyle “gizli başkan” olacağı konuşulurken, başkan yardımcısının kurduğu yeni yönetim ekibindeki isimler de en az kendisi kadar dikkat çekiyor.

Ekibinde, Türkiye ile yakın bağları olan iki isme yer verecek olan Harris, bubu seçimleriyle olası dış politikasıyla ilgili de ipuçları veriyor.

"EN GÜVENDİĞİM İSİMLERDEN BİRİ"

Yabancı kaynaklara göre ekipte yer alacak ilk isim, Harris'in İç Politika Danışmanlığı’nı yürütecek olan Sri Lankalı-Amerikalı Rohini Kösoğlu. Kırklarelili Türk yazılım mühendisi Özkan Sedat Kösoğlu ile 2011 yılından bu yana evli olan Rohini Kösoğlu uzun süredir ABD siyasetinde aktif olarak yer alıyor.

Harris'in senatörlük döneminde kendisinin kalem müdürü olarak görev yapan Kösoğlu, seçim sürecinde de kıdemli danışman olarak rol aldı.

Harris’in, kendisinden, "Benim İç Siyaset Danışmanlık görevimi üstlenecek isim Rohini Kösoğlu, Amerikan halkının yaşadığı sorunların birçoğunda bir uzman olmasının yanı sıra aynı zamanda benim Senato ve başkanlık yarışındaki süreçte en yakın ve en güvendiğim isimlerden biri oldu" şeklinde bahsettiği Köşoğlu, ilerleyen dönemlerde oldukça dikkat çekeceğe benziyor.

DİĞER İSİM TÜRKİYE GÖREVİYLE ÖNE ÇIKTI

Harris’in ekibinde yer alacak diğer bir isim olan Nancy McEldowney ise, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapacak.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan ve 2001-2004 yılları arasında Azerbaycan’da, 2005-2008 yıllarında ise Türkiye’de misyon başkan yardımcısı olarak görev yapmış olan McEldowney, iyi derece Türkçe bilmesiyle de öne çıkıyor.

ERMENİ VE YUNAN BASINI RAHATSIZ OLDU

Bölgedeki iç ve dış politikaya oldukça hakim olan bu iki ismin Harris’in ekibinde görev yapacağının açıklanması, Türkiye’de olduğu kadar Ermeni ve Yunan basınında da oldukça dikkat çekti.

Ermeni yayın organı Asbarez, Türkiye ve Azerbaycanla yakın bağları bulunan iki ismin görevini manşetten verdi.

"HOŞ OLMAYAN SÜRPRİZLER BEKLİYORUZ"

Yunan basını da, haberi “Biden yönetimi kilit pozisyonlara Türk-Azerbaycan yakınlığı olan isimleri getirdi” şeklinde duyurdu. Yunan gazete, yeni isimler için “hoş olmayan sürprizler beklenebilir” yorumda bulundu.