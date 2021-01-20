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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı

Mike Pence, “Geçtiğimiz dört yıl içinde başkan yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu” dedi.