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- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı
Mike Pence, “Geçtiğimiz dört yıl içinde başkan yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu” dedi.
- DHA
- 20.01.2021 - 08:30
- Güncelleme : 20.01.2021 - 09:16
ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, veda mesajı yayınladı.
Mike Pence, “Geçtiğimiz dört yıl içinde başkan yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika ikinci leydimiz Karen Pence ve tüm ailemiz adına teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun.” dedi.
TRUMP’A RAĞMEN DEVAM ETMİŞTİ
Pence, başkent Washington’da 6 Ocak’ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump’ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti.
Oylama sonucunda Joe Biden’ın başkanlığı Kongre tarafından tescil edilmişti.