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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı

    Mike Pence, “Geçtiğimiz dört yıl içinde başkan yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu” dedi.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 08:30
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 09:16
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı

    ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın devir teslim törenine yönelik tüm hazırlıklar devam ederken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, veda mesajı yayınladı.

    Mike Pence, “Geçtiğimiz dört yıl içinde başkan yardımcınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim, bu hayatımın en büyük onuru oldu. Harika ikinci leydimiz Karen Pence ve tüm ailemiz adına teşekkürler ve Tanrı Amerika'yı korusun.” dedi.

    TRUMP’A RAĞMEN DEVAM ETMİŞTİ

    Pence, başkent Washington’da 6 Ocak’ta meydana gelen Temsilciler Meclisi baskını sırasında oylamayı durdurmuş, binanın güvenliği sağlandıktan sonra Başkan Trump’ın eleştirilerine rağmen oylamaya devam kararı vermişti.

    Oylama sonucunda Joe Biden’ın başkanlığı Kongre tarafından tescil edilmişti.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’den veda mesajı #1

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