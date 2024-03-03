ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü Son zamanlarda sağlık problemleriyle gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Meloni'yi saçlarından öperek karşıladı.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe biden, ilginç tavırlarını sürdürmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Biden Oval Ofis’teki görüşmeden önce ise Meloni'yi sevgi dolu karşıladı.

Meloni'yi ayakta karşılayan Biden, ayaküstü sohbet sırasında saçlarından öptü.

Meloni şaşırdı

Biden'ın saçlarından öptüğü Meloni ise neye uğradığını şaşırdı. İkili yaşanan bu anın ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler dışında İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları ve Rusya ile Ukrayna konusu da ele alındı.