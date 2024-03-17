ABD Başkanı Biden'a ateşkes çağrısı: İsrail'e silah transferini durdurun Uluslararası Af Örgütü'nün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, Gazze’de ateşkes talep edin ve İsrail’e silah transferini durdurun” ifadelerine yer verildi.

AA

Gazze'de 5 aydır kan durmuyor.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen saldılarına devam eden İsrail ordusu, binlerce Filistinli'yi hayattan kopardı.

Uluslararası Af Örgütü'ne konuşan bir grup İrlandalı Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Örgüt'ün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurmasına ilişkin çağrıya yer verildi.

"Ateşkes talep edin"

Paylaşımda, “Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, Gazze’de ateşkes talep edin ve İsrail’e silah transferini durdurun.” ifadelerine yer verildi.

İsrail’in saldırılarında işgal altındaki Gazze Şeridi’nde 30 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünün altı çizilen paylaşımda, bu kişilerin birçoğunun da ABD yapımı mühimmatlarla öldürüldüğü vurgulandı.

Ateşkes talep edildi

Paylaşımda yer verilen görüntüde konuşan İrlandalılar, Biden’a yaptıkları çağrıda, Gazze’de daha fazla sivil kaybını önlemek ve hayat kurtarıcı yardımlara erişimi sağlamak için derhal ateşkes çağrısında bulunmasını talep etti.

"İsrail'e silah transferlerini durdurmanın zamanı geldi"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Uluslararası Af Örgütü, ABD yapımı mühimmatların Gazze’de 43 sivili öldürdüğünü tespit etti. Bunların 19’u çocuk, 14’ü kadın ve 10’u erkek. İsrail’e silah transferini durdurmanın zamanı geldi.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye 16 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilere dayatılan apartheid ırkçı rejim sisteminin de kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Paylaşımda, “Başkan Biden: köklerinizi dinleyin, İrlanda'yı dinleyin. Derhal ateşkes çağrısı yapın.” ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)