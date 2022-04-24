ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için yine 'soykırım' dedi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için yine 'soykırım' dedi

1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “20’nci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları açıklamasında bir kez daha 'soykırım' ifadesini kullandı…

Beyaz Saray, Başkan Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107'nci yılına ilişkin açıklamasını yayınladı.

"20'inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri..."

Açıklamada Biden'ın "24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri, Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20’nci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı.” ifadeleri yer aldı.

ABD Başkanı'nın imzasını taşıyan açıklamanın devamında, “Katledilen veya ölüme yürüyen bir buçuk milyon Ermeni'yi anıyor ve bu kadar çok can kaybının yaşını tutuyoruz.” sözleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a hemen cevap geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

"1915 Olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.





"Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz"

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

"Türkiye, arşivlerini açmıştır"

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan’la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."

2021'de de aynısını yaptı

2021'de yaptığı açıklamada da "soykırım" ifadesini kullanan Joe Biden'a Türkiye'de iktidar ve muhalefet partileri tarafından büyük tepki gösterilmişti.