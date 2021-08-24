ABD Başkanı Joe Biden: Aşı olmanın zamanı geldi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısına “tam onay” vermesinin ardından yaptığı konuşmasında, "Aşı olmanın zamanı geldi" dedi.

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için “acil kullanım onayı” almasının ardından dün “tam onay” almıştı.

FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk koronavirüs aşısı olarak kayıtlara geçmişti.

“GİDİP AŞINIZI YAPTIRMANIN ZAMANI GELDİ”

FDA’nın onayının ardından ulusa seslenen ABD Başkanı Joe Biden, özellikle aşı olmak için FDA'nın onayını almayı bekleyen kişilere seslenerek, "Şimdi oldu. Beklediğiniz an geldi. Gidip aşınızı yaptırmanın zamanı geldi." dedi.

Biden, "Aşılar ücretsizdir, kolaydır, güvenlidir ve etkilidir." diye de ekledi.

"FDA ONAYI ALTIN STANDARTTIR"

Biden, FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock'a ve ekibine son birkaç ay içinde koronavirüs aşılarını inceleme ve onaylama konusundaki yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkür ederek, "FDA onayı altın standarttır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, haftalık olarak yeni koronavirüs aşılarının temmuz ayına göre yüzde 56 arttığını ve geçen hafta art arda 3 gün boyunca günde 1 milyon koronavirüs aşısı uygulandığını aktardı.

İŞVERENLERİ AŞI ŞARTI UYGULAMAYA ÇAĞIRDI

FDA onayı ile daha fazla özel işletmeyi çalışanlarından koronavirüs aşısı talep etmeye çağıran Biden, "Bugün, özel sektördeki daha fazla şirketi, aşı gerekliliklerini artırmaya ve milyonlarca kişiye ulaşmaya çağırıyorum." dedi.

Biden, yönetiminin tüm federal hükümet çalışanlarının aşı olmalarını ve düzenli koronavirüs testleri yaptırmalarını şart koşarak, diğer işverenler için şimdiden bir örnek oluşturduğunu kaydetti.

Joe Biden, "Eğer bir işveren veya FDA onayını bekleyen liderseniz, şimdi sizi bunu yapmaya çağırıyorum. Çalışanlarınızdan aşı olmalarını isteyin.” dedi.