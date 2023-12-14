ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, Gazze, İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 hakkında görüştü.. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a "Gazze'de ateşkesin sağlanması ABD'nin tarihi sorumluluğu" dedi.

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7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'de vahşi bir soykırım yaşanıyor.

İsrail ordusu, bir ayı aşkın süredir bombardımana tuttuğu Gazze'yi adeta yerle bir etti.

Gece gündüz demeden havadan ve karadan saldırılan bölgede, insani ihtiyaçlar dahi karşılanamıyor.

Yakıt, elektrik, gıda ve birçok eksiğin yaşandığı bölgede binlerce insan can veriyor.

Öyle ki Gazze'den son yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı..

Gazze'de kalıcı ateşkes için Türkiye dahil dünya tepki gösterse de İsrail, çağrılara kulak asmıyor.

En büyük destekçisi ABD'den de ateşkese karşı bir adım gelmiyor..

Hal böyle olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'yi görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Görüşmede, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.

"Gazze'de ateşkesin sağlanması ABD'nin tarihi sorumluluğu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de yaşanan insanlık dramına bir an önce dur denilmesi gerektiğini, ABD’nin İsrail’e yönelik kayıtsız şartsız desteğini çekmesinin ateşkesi hızlı bir şekilde sağlayabileceğini, hem dünya hem ABD kamuoyunun bu talebi son günlerde daha yüksek sesle dile getirdiğini ve bir an önce bölgede kalıcı ateşkesin sağlanmasının ABD’nin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi.

"Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması en makul ve kalıcı çözüm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarının derinleşmesi ve uzamasının bölgesel ve küresel olumsuz sonuçları olabileceğini, Türkiye’nin önerdiği garantörlük mekanizmasının kurulması, verilen sözlerin tutulması ve 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulmasının en makul ve kalıcı çözüm olduğunu ifade etti.

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 konusu da ele alındı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 konusu da ele alındı.