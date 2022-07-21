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    ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

    ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 18:04
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    Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Başkan Biden'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. Kendisi, tamamen aşılı ve 2 kez destek dozunu da oldu, hafif belirtiler gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Çalışmalarına devam edecek

    Biden'ın, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezlerinin (CDC) talimatları gereği, Beyaz Saray'da karantinaya gireceğini ve tüm işlerini uzaktan yöneteceğini belirten Jean-Pierre, bugünkü toplantılara da Zoom üzerinden ya da telefonla katılacağını aktardı.

    Jean-Pierre, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaç ile tedavisine başlandığını kaydetti.

    ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı #1

    Sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna günlük bilgi verilecek

    Beyaz Saray'ın Biden'ın sağlık durumu konusunda günlük güncelleme vereceğini vurgulayan Jean-Pierre, protokoller gereği Beyaz Saray'ın, Biden ile yakın temaslı herkesi bilgilendireceğini ifade etti.

    AA'nın aktardığına göre Jean-Pierre, Biden'ın en son 19 Temmuz Salı günü test yaptırdığını ve bu testin sonucunun negatif olduğunu bildirdi.

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