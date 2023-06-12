ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışı için formül arıyor Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki temasları yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yerine devreye giren Beyaz Saray'ın satışa onay verilmesi için ABD Kongresi'nin kilit isimlerinin nabzını yokladığını ileri sürüldü.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye F-16 satışı konusunda yeşil ışık yakarak olumlu yöndeki fikrinin değişmediğini ancak ABD Kongresi'nden onay alması gerektiğini aktaran ABD Başkanı Joe Biden'ın bunun için için formül arayışında olduğu iddia edildi.

Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın son günlerde ABD Kongresi'ndeki silah satışı ile ilgili kilit isimleri telefonla arayarak 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesi Ankara'nın onay vermesiyle İsveç'in ittifaka üyeliğinin gerçekleşmesi halinde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışıyla ilgili tavırlarının ne olacağı konusunda nabız yokladığı öne sürüldü.

Beyaz Saray devreye girdi

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinin manşetten verdiği haberde ABD'de Türkiye'ye F-16 satışı konusundaki temasları bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü, ancak son günlerde durumun değiştiği ve Beyaz Saray'ın devreye girdiği belirtildi.

Bu durumu Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına ilgisinin arttığına işaret sayan Kathimerini, "Sullivan, silah satışlarında kilit rol oynayan ABD Kongresi üyelerini telefonla arayarak niyetlerini ya da itirazlarını nasıl geri çekebileceklerini araştırıyor" diye yazarken Sullivan'ın genellikle, "Türkiye ile tek sorun İsveç'in NATO üyeliği değil, Türkiye politikasını genel olarak değiştirmeli" cevabı aldığını ileri sürerek, "Beyaz Saray’ın işi zor" ifadesini kullandı.