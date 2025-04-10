Çin'e uygulanan vergi %145'e yükseltildi

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ABD ile Çin arasında ipler iyice geriliyor...

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyayı etkisi altına alan yeni gümrük tarifelerinin geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmesiyle ticaret savaşları başladı.

Trump'ın toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması sonrası bazı ülkeler vergi alanında misilleme uygulamasına gitti.

Bu ülkelerden ilki Çin olurken, iki ülke arasındaki gerilim ise her geçen gün tırmanıyor...

KARŞILIKLI VERGİ MİSİLLEMELERİ SÜRECİ

Trump'ın ilk açıklamasında yüzde 34'lük vergi uygulayacağı Çin'den gelen misillemeler sonrası ABD de misilleme olarak vergi yüzdesini Çin aleyhine yüzde 104 yaptı.

ABD'nin uygulamaya başladığı yüzde 104'lük vergiye karşılık Çin de yeni adımı atarak, ABD mallarına yüzde 84 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Bunun üzerine Trump'tan son misilleme geldi.

ÇİN'E VERGİYİ YÜZDE 125 YÜKSELTME KARARI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 125'e yükselteceğini açıkladı.

Ayrıca, Çin hariç vergilerin 90 gün ertelendiğini de belirten Trump, "Uygulanan tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yükseltiyorum" dedi.

VERGİ MİSİLLEMESİNE ÇİN'DEN YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin vergi tarifeleri kararlarına sonuna kadar karşılık vereceklerini duyurdu.

Çin'İn açıklamaları sonrası ABD'den yeni bir hamle geldi..

GÜMRÜK VERGİSİ YÜZDE 145'E ULAŞTI

Yaşanan gelişmede, Beyaz Saray yetkilisi CNBC’ye açıklama yaptı.

Açıklamada Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145’e ulaştığını doğrulandı.