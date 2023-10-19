ABD Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi

İHA
İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları arasında devam eden çatışmalar şiddetini artırıyor.
İsrail'in olası kara harekatı söz konusuyken, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağmaya devam ediyor.
İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Bayraklar yarıya indirildi
Türkiye’nin birçok noktasında kurum ve kuruluşlar, göndere çekili Türk bayraklarını yarıya indirdi.
ABD Büyükelçiliği'de indirdi
Milli yas ilan edilmesi nedeniyle ABD’nin Ankara’da bulunan büyükelçiliğinde de ABD bayrağı yarıya indirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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