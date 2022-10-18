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    ABD Büyükelçiliği'nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz

    ABD Büyükelçiliği'nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz

    ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, Washington'ın Ege tutumuna ilişkin açıklama yaptı. Flake, ABD'nin Ege'deki pozisyonunda bir değişiklik olmadığını belirtti.
    • Özel Haber
    • 18.10.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 12:11
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    Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'la iş birliği son zamanlarda artış gösteriyor.

    Gerilim, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı. ABD'nin zırhlı araçları Sakız Adası'nda görüldü.

    Yunanistan, adaları silahlandırmaya devam ediyor

    Yunanistan'ın, geçtiğimiz haftalarda uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'de Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıkmıştı.

    Ege Denizi'nde görev uçuşu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava araçlarıyla (İHA); Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüsündeki Adalar (GASA) Midilli ve Sisam'a, ABD tarafından hibe edilen zırhlı askeri araçları sevkiyatı görüntülemişti.

    ABD Büyükelçiliği nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz #1

    Bu kapsamda ABD'nin Ankara Büyükleçisi Jeffry Flake, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    "Pozisyonumuzda değişiklik yok"

    Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD Büyükelçisi, "ABD’nin Ege’de güvenliğe dair pozisyonunda bir değişiklik yok." dedi.

    "Taraf tutmuyoruz"

    Büyükelçi Flake, "Ortaklardan birinin lehine taraf tutma pozisyonumuz yok. Şu an ortak çabamız Ukrayna savaşını sonlandırmaya odaklanmak. Yunanistan ile savunma iş birliğimiz NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeye dönük." ifadelerini kullandı.

    Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti MANŞET

    ABD Büyükelçiliği nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz #2

    Yunanistan, gayri askeri adalara zırhlı araç gönderdi MANŞET

    ABD Büyükelçiliği nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz #3

    ABD Büyükelçiliği nden Ege açıklaması: Taraf tutmuyoruz #4


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