Euro
8.4525
-0.86%
Dolar
6.9637
-1.02%
Altın
407.26
-1.17%
Borsa
1.562
1.56%
Bitcoin
341.997
-2.05%
EXEN Coin
17.47
-0.28%
1ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 1 C

    ABD Büyükelçisi bu kez Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını bir kez daha teyit etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 23:08
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 23:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Büyükelçisi bu kez Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

    ABd yönetiminin Gara operasyonu ilgili açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, bu kez de Milli Savunma Bakanlığı’na çağrıldı.

    PKK'YI SORUMLU TUTTUKLARINI TEYİT ETTİ

    Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan askerler ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sundu. Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etti.

    ABD Büyükelçisi bu kez Savunma Bakanlığı na çağrıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir