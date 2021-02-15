ABD Büyükelçisi bu kez Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi bu kez Savunma Bakanlığı'na çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Gara'daki katliamdan terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını bir kez daha teyit etti.

ABd yönetiminin Gara operasyonu ilgili açıklamaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, bu kez de Milli Savunma Bakanlığı’na çağrıldı.

PKK'YI SORUMLU TUTTUKLARINI TEYİT ETTİ

Görüşmede ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan askerler ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sundu. Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etti.