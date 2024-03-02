ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Batman il tabelası önünde poz verdi Eşi ile birlikte Türkiye turuna çıkan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Batman şehir tabelasının önünde poz verdi. Flake, dünyaca ünlü Batman filmine de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

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ensonhaber.com

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye turuna çıktı.

Eşi ile tura çıkan Flake, Batman'a gitti.

Batman il tabelasının önünde poz veren Flake çifti, aynı isme sahip dünyaca ünlü 'Batman' filmine gönderme yaptı.

Eşiyle birlikte Batman il tabelası önünde poz verdi

Sosyal medyadaki hesabında eşi Cherly Flake birlikte fotoğrafını paylaşan büyükelçi, “Türkiye’deki favori şehirlerimizden Batman’a geldik. Hala Gotham’ı (Batman karakterinin yaşadığı hayali şehir) arıyoruz” dedi.

O paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Mardin'e geçti

Eşi ile Türkiye turu yapan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Batman turundan sonra Mardin’e geçti.

Flake çiftinin turunu sosyal medyada ilgiyle karşılayanlar kadar anlam veremeyenler de oldu.

İşte o paylaşım...