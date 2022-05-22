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    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, 21 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık nedeniyle bakanlığa çağrıldı.
    • 22.05.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 16:29
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    ABD Büyükelçiliği, 21 Mayıs günü CHP mitingi öncesinde vatandaşlarına yönelik uyarı niteliğinde bulunduğu açıklamalar, Dışişleri Bakanlığı nezdinde cevapsız bırakılmadı.

    ABD açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aldığı önlemlere rağmen öngörülemez ve şiddete dönüşebilecek olayların gerçekleşebileceği belirtilmiş, vatandaşların protestolardan kaçınması gerektiği ifade edilmişti.

    ABD’nin bu tutumu karşısında Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Emniyet Genel Müdürlüğü kanadından misilleme olarak değerlendirilebilecek bir yanıt verdi.

    Yapılan yazılı açıklamalar ile ABD polisinin geçmişteki şiddet olaylarında takındığı tutum hatırlatıldı.

    ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına, düzenlenecek büyük organizasyonlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuldu.

    Büyükelçiye, ABD açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi

    Öte yandan, diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

    Görüşmede Büyükelçi Flake’e, yapılan yazılı açıklamadan duyulan rahatsızlık iletildi.

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #1

    ABD’de yaşanan olaylar hatırlatıldı

    Söz konusu açıklamada, bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilirken, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu ABD’de yaşanan olaylar hatırlatıldı. Türkiye'de önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

    Söz konusu mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğinin ve herhangi bir olayın yaşanmadığının altı çizildi.

    ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı na çağrıldı #2


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