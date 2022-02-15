ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'ten Türkiye'ye sıcak mesajlar

Türkiye'nin Amerika'nın asli müttefiği olduğunu ifade eden ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin dünya sahnesinde de önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye-ABD ilişkilerini ve Türkiye’nin önemini anlattı.

Türkiye'nin dünya sahnesinde giderek daha büyük bir oyuncu olduğunu söyleyen Flake, hiçbir şeyin kendisini Türkiye'de olmak kadar mutlu edemeyeceğini belirtti.

"TÜRKİYE, DÜNYA SAHNESİNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Türkiye'nin ABD'nin asli müttefiki olduğunun altını çizen ABD Ankara Büyükelçisi Flake, "Türkiye bizim asli müttefikimiz ve dünya sahnesinde önemli bir oyuncu. Türkiye, Rusya'nın bölgedeki maceracılığını ve saldırganlığının geriye itilmesi açısından önemli bir müttefiktir." şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞEY BURADA OLMAK KADAR BENİ MUTLU EDEMEZDİ"

Flake, hiçbir şeyin kendisini Türkiye'de olmak kadar mutlu edemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi:

"Biden yönetimi bana bir görev üstlenmeyi düşünüp düşünmediğimi sorduğunda, 'Sadece önemli bir görev olursa düşünürüm.' dedim ve bu görev gerçekten önemli. Türkiye önemli. Dünya sahnesinde büyük bir role sahip. Bizim için önemli bir müttefik. Dolayısıyla bu, çok önemli bir zamanda çok önemli bir görev. Hiçbir şey burada olmak kadar beni mutlu edemezdi."





"TÜRKİYE İLE GÜVENLİĞİMİZ GÜÇLENDİ"

Büyükelçilik görevinde, "güçlü ikili ilişkilerin devamı" yönünde katkı sunacağını ve ilişkilerin daha da güçlü olabileceğini dile getiren Flake, "ABD ve Türkiye olarak mevcut yakın ilişkimizin faydasını görüyoruz. Güvenliğimiz güçlendi. Türkiye, 70 yıldır NATO'nun önemli bir üyesidir. Dolayısıyla bu alanda birçok ortak çıkarımız bulunuyor." dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin sadece güvenlik alanından ibaret olmadığını vurgulayan Flake, ekonominin de iki ülke açısından önemli ve gelişen bir alan olduğuna dikkati çekti.

"KAPSAMLI VE BÜYÜYEN BİR TİCARİ İLİŞKİMİZ VAR"

Flake, "Türkiye ile kapsamlı ve büyüyen bir ticari ilişkimiz, önemli pazarlarımız var. Dolayısıyla teşvik etmemiz ve geliştirmemiz gereken, hayati önem taşıyan pek çok şeye sahibiz." ifadelerini kullandı.