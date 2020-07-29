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ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii'nde
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
- İHA
- 29.07.2020 - 16:50
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield da ziyaret etti.
Büyükçekçinin ziyareti sırasında içeriye vatandaşlar alınmadı.
ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ
Bir süre içeride kalan Büyükelçi Satterfield, cami hakkında bilgi aldı.
Büyükelçi daha sonra beraberindeki heyetle birlikte camiden ayrıldı.
ABD Büyükelçisi Satterfield Ayasofya Camii’ni ziyaret etti ViDEO