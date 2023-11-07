ABD, 'çatışmalara insani ara' verilmesi için İsrail'le görüşecek Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki "çatışmalara insani ara verilmesi" için aracılık yapmaya ve İsrail ile görüşmeye kararlı oldukları bildirildi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor...

10 binden fazla sivilin ölmesine neden olan İsrail'e en büyük destek ise ABD'den geliyor.

ABD, İsrail'in saldırılarına desteklediği için başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden ise tepki alıyor.

Bu tepkilerin üzerine çatışmalara insani ara verilmesi için aracılık yapacağını söyleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yeni bir açıklama yaptı.

"Görüşmelerin başındayız"

Kirby, çevrim içi olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un İsrail ile "çatışmalara insani ara verilmesi" konusundaki görüşmelerin henüz başında olduklarını belirtti.

Süreç uzayabilir...

Bu konuda aracı olabilmek için "ne kadar sürerse sürsün" İsrail ile görüşmeye devam edeceklerini aktaran Kirby, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sivillerin daha güvenli yerlere ulaşmasına yardımcı olma ve ihtiyacı olan sivillere yardımların ulaşmasını sağlama" konularında da görüştüğünü bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)