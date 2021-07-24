ABD, Dedeağaç’a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi

İki kargo gemisinden boşaltılan araçların bir kısmı NATO tatbikatları için Bulgaristan ve Romanya'ya giderken bir kısmı Türkiye’nin Edirne sınırına 40 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta kaldı.

ABD'nin Balkanlar, Doğu Akdeniz-Ege'de varlık göstermek ve Rusya ile Türkiye'yi baskılamak için Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki Dedeağaç'ta kurduğu üs adeta cephaneliğe döndü.

Haziran ayı başında yapılan "Defender Europe 2021" tatbikatı için Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki üsse yüzlerce askeri araç gönderen Pentagon, bölgeye yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi.

400’DEN FAZLA TANK VE TIRHLI ARAÇ

Dedeağaç’a bu kez 400’den fazla tank ve zırhlı araç gönderildi.

ABD Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Servisi (DVIDS) tarafından sevkiyatla ilgili fotoğraflar paylaşıldı ve bir açıklama yapıldı.

“ORTA VE DOĞU AVRUPA'DAKİ İLERİ OPERASYON YERLERİNE TAŞINACAK”

Açıklamada, "598. Ulaştırma Tugayı, 21. Tiyatro İkmal Komutanlığı, 20 Temmuz Salı günü Dedeağaç'ta tanklar, Bradley Savaş Araçları ve çeşitli destek ekipmanlarını içeren yaklaşık 400 araç ve konteyneri boşaltmaya başladı. Ekipman 1. Zırhlı Tugay Savaş Timi, Fort Riley, Kansas'tan 1. Piyade Tümeni. 1. ABCT, Atlantic Resolve'yi desteklemek için Avrupa'ya konuşlandırılan sekizinci zırhlı tugaydır. Limandaki ilk aşamanın ardından ekipman demir yolu ve ticari hat taşımacılığı ile orta ve doğu Avrupa'daki ileri operasyon yerlerine taşınacak." denildi.

ABD’Lİ KOMUTAN DA DEDEAĞAÇ'TA: BU BİR DÖNÜM NOKTASI

598. Ulaştırma Tugayı Albayı Joshua D. Hirsch ise "Mevcut operasyon, ABD Ordusu’nun, ABD Büyükelçiliği'ndeki kurumlar arası ortaklarımız, Yunanistan'daki müttefiklerimiz ve endüstri ortaklarımızla birlikte bu muazzam limanın olanaklarından yararlanmak için ortaya koyduğu tüm çabaların doruk noktasını temsil ediyor. M1'lerin, Bradley'lerin ve diğer zırhlı ve paletli araçların geliş ve gidişini desteklemek için limanı ilk kez kullandık. Bu, buradaki tüm ekip için inanılmaz bir dönüm noktası." dedi.

BAZI ARAÇLAR YUNANİSTAN'DA KALACAK

En az 400 askeri araçtan sevkiyatta M1A2 Abrams tankları, M117 zırhlı araç ve M2A2 Bradley zırhlı muharebe araçları ve helikopterler bulunuyor.

Dedeağaç limanındaki iki kargo gemisinden boşaltılan silahların bir kısmının Balkanlar'da gerçekleştirilecek NATO tatbikatları için demir yolu ve kara yolu ile Bulgaristan ve Romanya'ya sevk edildi.

Bazı araçların da Yunanistan'da kalacağı belirtildi.

YUNANİSTAN'DAKİ ABD ÜSLERİ

Yunanistan’da bulunan Dedeağaç Amerikan Üssü, ABD’nin ülkede kurduğu birçok üsten sadece biri.

ABD’nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit’te askeri üsleri bulunuyor.

Bu üslere aralıklı olarak askeri personel, araç ve mühimmat sevkiyatı yapılıyor.