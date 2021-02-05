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- ABD Dışişleri: 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok
ABD Dışişleri: 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.
- Haber Merkezi
- 05.02.2021 - 03:23
- Güncelleme : 05.02.2021 - 03:34
ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.
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