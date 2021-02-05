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    ABD Dışişleri: 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok

    ABD Dışişleri: 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok

    ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2021 - 03:23
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 03:34
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    ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişiminde Washington'un rolü olmadığını kaydetti.

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