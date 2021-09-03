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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.