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- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.
- AA
- 03.09.2021 - 22:02
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanının bir an önce yeniden açılması için Türkiye ve Katar ile yakın bir şekilde çalıştıklarını açıkladı.