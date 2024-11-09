ABD Dışişleri Bakanı Blinken, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile görüştü

İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Bakan, ABD'nin Gazze'deki savaşın mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi yönündeki kararlılığını bir kez daha teyit etti. Dışişleri Bakanı ile esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alma, sürdürülebilir yardımı arttırma ve Gazze'deki Filistinlilerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine, güvenlik ve yeniden yapılanmayı ilerletmelerine olanak tanıyan bir yol sağlama çabalarını görüştü. Bakan, BAE'nin hem Gazze hem de Lübnan'a sağladığı insani yardım ve bölgede barış ve istikrarın ilerletilmesinde oynadığı sürekli rol için Dışişleri Bakanına teşekkür etti” denildi.

Lübnan'da Mavi Hattın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönebilmelerini sağlayacak diplomatik bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabaların da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Blinken’in Sudan konusunda insani yardım erişiminin genişletilmesinin, çatışmaların durdurulmasının ve sivil bir hükümetin kurulması için siyasi sürecin desteklenmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.