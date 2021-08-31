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- ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kabil'deki diplomatik varlığımızı askıya aldık
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kabil'deki diplomatik varlığımızı askıya aldık
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
- AA
- 31.08.2021 - 02:22
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
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