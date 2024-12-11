ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Haber Merkezi
Suriye'deki gelişmeler, siyasi arenayı da hareketlendirdi.
Suriye'de Esad'ın devrilmesi sonrası diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, cuma günü önemli bir misafiri ağırlayacak.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye geliyor.
GÜNDEM: SURİYE
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Türkiye'ye gelecek.
Görüşmede Suriye konusu ele alınacak. Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye ve ABD'nin tavrı, masadaki gündem maddelerini oluşturuyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.
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