ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İstanbul İstanbul Havalimanı'na geldi.

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ensonhaber.com

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi.

Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı. Blinken, güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrıldı.

Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD'li mevkidaşı arasında yarın İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.