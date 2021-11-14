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    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret

    ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir heyet, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG ile bir görüşme gerçekleştirdi. YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 16:26
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    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret

    Hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG, ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam ediyor.

    Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet,  YPG Genel Komutanı Mazlum Kobani ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetine, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ethan Goldrich başkanlık ederken, ABD’li bazı diplomatlar da eşlik etti.

    'ABD BİZE VERDİĞİ DESTEĞİ ARTIRSIN' İSTEĞİ

    Rojava'ya yapılacak yardımların ele alındığı görüşmede YPG, ABD'den kendilerine verilen desteğin artırılmasını istedi.

    Bölgede birlikte çalışma vurgusunun dikkat çektiği görüşmeye dair bir de video paylaşıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG'ye ziyaret ViDEO

    ZIRHLI ARAÇLAR, MÜHİMMATLAR, ASKERİ EĞİTİMLER...

    Öte yandan yaşanan bu ziyaret, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi.

    YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı. Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.

    Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.

    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG ye ziyaret #1

    ABD, PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı

    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG ye ziyaret #2

    ABD, Suriye'de PKK'lılara verdiği eğitime devam ediyor

    ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinden YPG ye ziyaret #3


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