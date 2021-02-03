ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'deki LGBT karşıtı söylemleri kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de LGBT gruplarının yaptığı eylemlere destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan eylemler ve ardınan LGBT gruplarının dini değerleri aşağılayan protestolarının ardından birçok noktada eylemler devam etti.

Polise karşı saldırıda bulanan göstericilerden LGBT gruplarına ABD'nin yeni başkanı Joe Biden yönetiminden destek geldi.

"LGBT KARŞITI SÖYLEMLERİ AĞIR BİÇİMDE KINIYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki “barışçıl” gösterileri yakından takip ediyoruz ve LGBT karşıtı söylemleri ağır biçimde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.





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