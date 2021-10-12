ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan iki Türk polisi için başsağlığı mesajı yayınladı.

10 Ekim'de Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, terör örgütü PKK/PYD'nin alçak saldırısı sonucu özel harekat polisleri Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki terör saldırısına yönelik kınama ve şehit olan Türk polisler için de başsağlığı mesajı yayınladı.

''TÜRKİYE'YE SINIR ÖTESİNDEN YAPILAN SALDIRILARI KINIYORUZ''

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine başsağlığı diliyoruz."





TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK



ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçtiğimiz günlerde onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD'nin, tüm uyarılara rağmen Suriye'deki terör örgütü PKK'ya verdiği eğitim ve yardımların yanı sıra teçhizat desteği de devam ediyor.