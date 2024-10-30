AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

"İKİ DÜZİNE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

Söz konusu saldırıdan ABD'nin "derin endişe duyduğunu" aktaran Miller, "Bu, korkunç sonuçlara yol açan korkunç bir olaydı. Toplam ölü sayısını söyleyemem ama bu olayda iki düzine çocuk öldürüldü." dedi.

Miller, "Şüphesiz bunların birçoğu bir yıldan uzun süredir bu savaşın etkilerinden kaçan çocuklardır. İsrail hükümetine ulaşarak burada ne olduğunu sorduk. Altta yatan koşulları henüz bilmiyoruz." diye ekledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı dün Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'da, sivillerin yaşadığı bir binaya İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda, en az 93 Filistinlinin öldüğünü ve "düzinelerce kişinin" yaralandığını açıklamıştı.

"ENDİŞE DUYARDIK"

Öte yandan Matthew Miller, İsrail'in Gazze'de bazı doktorların gözaltına alındığı iddialarının gerçek olması durumunda bunu, "endişe duyulacak" bir gelişme olarak karşılayacaklarını dile getirdi.

Miller, "Eğer doktorları gözaltına almanın makul bir dayanağı yoksa ve bu durum onları kritik hayat kurtarma çalışmalarından alıkoyuyorsa her zaman olduğu gibi kesinlikle endişe duyardık. ifadelerini kullandı.