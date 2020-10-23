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    ABD Elçiliği terör saldırıları ihtimali nedeniyle kapıları kapattı

    ABD Elçiliği terör saldırıları ihtimali nedeniyle kapıları kapattı

    ABD, Türkiye'de terör saldırısı gerçekleşme ihtimali bulunduğunu belirterek İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da vize faaliyetlerini durdurdu. Elçilik, ABD vatandaşlarını uyardı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:36
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    ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına İstanbul’da bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yaptı.

    Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

    TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ ÖNE SÜRÜLDÜ

    ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı.

    "DİKKATLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR..."

    ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir" denildi.

    ABD Elçiliği terör saldırıları ihtimali nedeniyle kapıları kapattı #1

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