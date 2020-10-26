ABD Elçiliği'nin terör saldırısı ihtimaliyle kapanmasının nedeni belli oldu

ABD, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir terör saldırısı gerçekleşebileceğinin üstünde durarak elçiliklerini kapatmıştı. Bugün Hatay'da yaşanan olay akıllara bu kararı getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD),'nin Türkiye Büyükelçiliği, geçtiğimiz günlerde ABD vatandaşlarına İstanbul’da bir terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yapmıştı.

Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD Elçilik görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmişti.

SALDIRI, ABD'NİN TERÖR EYLEMİ OLABİLİR GEREKÇESİNDEN 3 GÜN SONRA MEYDANA GELDİ

Bugün ise akşam saatlerinde Hatay'da 2 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırı, akıllara ABD'nin yaptığı 'terör eylemi gerçekleşebilir' uyarısını getirdi.

ABD'nin elçiliklerini kapatma kararının ardından, yalnızca 3 gün sonra gerçekleşen bu saldırı sonrası sosyal medyada birçok vatandaş 'zamanlama manidar' yorumları yapmaya başladı.

Hatay'daki patlamanın en net görüntüsü- İZLE

TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Hatay'da güvenlik güçlerinin dikkati sonucunda son anda önlenen saldırının faillerinin de fotoğrafı basına yansıdı.

Medyaya düşen fotoğrafta bir araç içerisinde olan iki saldırganın trafikte seyir halinde olduğu görüldü.

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada teröristlerden birinin öldüğü diğerinin ise yakalanması için operasyonların sürdüğü duyuruldu.

Hatay'da patlama meydana geldi- İZLE