ABD Ermeni Milli Komitesi, Türkiye'ye DEAŞ ile işbirliği iftirası attı

İşgalci Ermenistan'ın ABD'de bulunan Ermeni Milli Komitesi, Türkiye'ye DEAŞ ile işbirliği yaptığına dair kara propaganda uyguladı. ABD Ermeni Komitesi, Türkiye'yi DEAŞ'a eğitim vermekle suçladı.

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ geriliminde, toprakları işgal altında olan ve sivil halkı katledilen kardeş ülke Azerbaycan'ı destekleyen Türkiye, Ermeni propagandasının hedefi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ermeni Milli Komitesi, Azerbaycan'a SİHA desteği sağlayan Türkiye'ye, terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yaptığı iftirası attı.

TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTA SUÇLADILAR

Twitter hesapları üzerinden kara propaganda uygulayan ABD Ermeni Milli Komitesi, Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a, Ermenistan'a saldırması için drone eğitimi verdiğiyle ilgili kara propaganda uyguladı.

ERMENİ KARA PROPAGANDASI

Yaptıkları paylaşımda, "Dünyanın bilgisine... Türkiye, DEAŞ'a Ermenilere karşı savaş alanında drone deneyimi sağlıyor ve eğitim veriyor. Sıradaki kim?" ifadelerine yer veren Ermeni Komitesi, Türkiye'ye drone parçası veren firmalara da kara propaganda desteği çağrısında bulundu.

BOYKOT İSTEDİLER

Azerbaycan'ın, işgalci Ermenistan'a karşı Türkiye ve terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yaptığını iddia eden Komite, "Azerbaycan ve Türk/DEAŞ müttefiklerinin Ermeni sivilleri öldürmek için kullanacakları insansız hava aracı parçalarını ve teknolojisini satmayın" notu ile 'Raytheon, Northrop Grumman, Lockheed Matin' firmalarını etiketlediği bir paylaşım yaptı.