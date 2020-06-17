ABD, Esad rejimine yönelik yaptırımları duyurdu

ABD, kamuoyunda 'Caesar' yaptırımları olarak bilinen ve Esed rejimini hedef alan ekonomik yaptırımları resmi olarak açıkladı.

ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen 'Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve karısı dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"SURİYE HALKINA YÖNELİK VAHŞİ FİİLLERİNDEN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTTUK"

"Bugün, 'Sezar Yasası' kapsamında Esed rejimine yönelik uzun süreli bir yaptırım kampanyasına başladık. Bu yasa, Esed rejimini ve yabancı destekçilerini, Suriye halkına yönelik vahşi fiillerinden ötürü sorumlu tutmak için, ağır ekonomik yaptırımlara izin veriyor.

Esed ve rejimi gereksiz, vahşi savaşını durdurmadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında çağrısı yapılan siyasi çözümü kabul etmediği müddetçe, daha fazla yaptırım gelecek."





CAESAR YASASI NEDİR?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki savaş suçları nedeniyle Beşar Esad rejimini ve rejime destek veren yabancı güçlere yaptırımı öngören Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı 2019 yılının Aralık ayında onayladı.

Söz konusu yasanın, Suriye'de Esad rejiminin son 8 yılda işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulabilmesine olanak sağlayacağı belirtilmişti.

Suriye'de Esad rejiminin işlediği insanlık suçları ve işkence fotoğraflarını sızdıran "Caesar" kod adlı askeri polise verilen kod isimle anılan yasa kapsamında, Esad rejimine ağır ekonomik yaptırımların uygulanması planlanıyor.

Yaptırımlar henüz uygulamaya geçmeden, yaptırım kararının açıklanması Suriye'de Esad rejimi ekonomisinin büyük darbe yemesine yol açtı. Suriye lirası kararın ardından hızlı bir şekilde değer kaybetti ve bir dolar 3 bin Suriye lirası bandına kadar yükseldi.

İlerleyen süreçte rejimin ekonomisinin söz konusu yaptırımlardan gördüğü zararın katlanarak artması bekleniyor.