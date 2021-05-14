Karadeniz'e açılan ABD sahil güvenlik gemisi, 18 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Gemiye sahil güvenlik botları da eşlik etti.

753 Borda numaralı USCGC 'Hamilton' isimli ABD sahil güvenlik gemisi, geçtiğimiz haftalarda Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

ABD donanmasının resmi Twitter hesabından 'Dost ve müttefik devletler ile Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştirildi' bilgisi paylaşıldı.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Sahil güvenlik gemisi 18 gün sonra bugün saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Geminin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı sahil güvenlik botları da eşlik etti.

ABD gemisi Karadeniz'den ayrıldı VİDEO

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BOĞAZIN FOTOĞRAFINI ÇEKE ÇEKE GİTTİLER

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan geminin güvertesinden çok sayıda askerin boğazın fotoğrafını çektiği görüldü.

1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan ABD gemisi Marmara Denizi'ne açıldı.