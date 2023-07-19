ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den 'Türkiye' paylaşımı: Nasıl birlikte çalışılabileceğini konuştuk Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ile görüşen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hindistan'daki görüşmede, Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve ekonomik politika yönelimini ele aldıklarını söyledi. Ayrıca toplantının ekonomik iş birliği açısından da önemine vurgu yapıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz günlerde G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gitti.

İkili burada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik politika yönelimi ele alındı.

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Görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanı Yellen'den bir hamle geldi.

Daha önce Türkiye ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan Yellen, Twitter hesabından yapılan toplantıyı değerlendirdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen paylaştı: Nasıl birlikte çalışabileceğimiz ele aldık

Paylaşımda toplantının içeriğine dair bilgilendirmede bulunan Yellen, "Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erkan'la; Türkiye'nin ekonomik görünümünü, ekonomik politika yönelimini ve Türkiye ile ABD'nin küresel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini ele aldık " ifadelerini kullandı.

Şimşek: İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız

Yellen'la görüşmesi hakkında açıklama yapan Şimşek ise, G20'de birçok verimli görüşme yaptıklarını ve onlardan birinin de Yellen ile olan görüşme olduğunu vurgulayarak, "ABD-Türkiye dostluğu 1831 yılına kadar uzanmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.

Öte yandan Şimşek ve Erkan, yaptıkları görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ziyaretine eşlik etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.